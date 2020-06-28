Неизвестный украл из квартиры столичной пенсионерки 1,3 млн рублей и юбилейные монеты

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Из квартиры пенсионерки на юго-западе столицы украли 1,3 миллиона рублей и 25 юбилейных монет. Об этом рассказали представители Главного управления МВД России по городу, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что преступление совершено на улице Кедрова. По информации полицейских, неизвестный подобрал ключи к замку двери, проник в жилье, где украл деньги и юбилейные монеты Банка России номиналом 10 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Ранее кулон с бриллиантом за 8 миллионов рублей похитили у безработной в центре Москвы. Заявление поступило от жительницы 1993 года рождения.