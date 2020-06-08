Валюту, украшения и коллекционные монеты на 1 млн похитили у пенсионерки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный украл из квартиры на востоке столицы деньги, украшения и коллекционные монеты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на Фрязевской улице. В МВД сообщили, что 7 июня от женщины 1962 года рождения поступило заявление о краже из ее квартиры.

Сотрудникам полиции позднее удалось выяснить, что неизвестный проник в квартиру женщины и похитил 11,5 тысячи долларов, 150 евро, ювелирные изделия и 31 коллекционную серебряную монету.

Общий материальный ущерб оценивается в 1,45 миллиона рублей. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный похитил камеру видеонаблюдения рядом с Курским вокзалом. По данному факту назначена служебная проверка.