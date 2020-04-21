Мужчину задержали по подозрению в кражах из столичных хостелов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная полиция задержала подозреваемого в кражах из хостелов в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию поступило обращение от 19-летнего жителя Москвы о краже наушников и денег из его комнаты в хостеле на улице Александра Солженицына.

Сотрудникам полиции удалось установить, что злоумышленник, проживая в хостелах в ЦАО, похищал у граждан телефоны и другое имущество. Общий материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей.

В ходе следственных мероприятий был задержан 38-летний мужчина. Позднее выяснилось, что подозреваемый причастен и к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на прохожих около подъезда дома в Петровско-Разумовском проезде. В ходе следственных мероприятий были задержаны два подозреваемых в возрасте 20 лет и 31 года. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

