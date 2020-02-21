В Москве задержали подозреваемого в краже, пытавшегося сбежать по простыням

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В Москве задержали подозреваемого в воровстве, который пытался сбежать по связанным простыням с 12-го этажа жилого дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Бирюлеве. Пытаясь спуститься по простыням, мужчина сорвался и упал вниз. Его с травмами доставили в больницу.

Операцию по задержанию проводили сотрудники полиции Балашихи, на территории которой подозреваемый, по предварительным данным, совершил кражу.

Задержали злоумышленника столичные полицейские, которые находились рядом с домом, где случилось происшествие.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали супружескую пару, которую заподозрили в краже денег у одной из пассажирок. Похищенные средства муж и жена спрятали в кроссовках и внутренних карманах куртки.