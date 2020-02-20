Супруги спрятали похищенные у пассажирки в Шереметьево деньги в кроссовках

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

В аэропорту Шереметьево задержали супружескую пару, которую заподозрили в краже денег у одной из пассажирок. Похищенные средства муж и жена спрятали в кроссовках и внутренних карманах куртки, сообщает ТАСС.

Отмечается, что к полицейским обратилась гражданка Армении. Она рассказала, что оставила поясную сумку на борту лайнера из Лос-Анджелеса, который прибыл в Москву, где находилось 40 тысяч долларов.

В ходе осмотра салона самолета сумку найти не удалось. Под подозрение в краже попали супруги из Еревана, места которых были рядом с потерпевшей.

"Вскоре подозреваемые были установлены и при регистрации на рейс в Армению задержаны и сопровождены в дежурную часть", – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина с трудом передвигалась, заявив, что плохо себя чувствует, однако позднее выяснилось, что нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках купюры. Также деньги были спрятаны во внутренний карман куртки ее мужа.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее пассажиру вернули потерянный миллион в аэропорту Нижнего Новгорода. Оставленную мужчиной сумку обнаружил агент службы организации перевозок. Все вещи и деньги были оперативно переданы хозяину.