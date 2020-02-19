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Москва 24

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Происшествия

19 февраля, 12:08

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Москве с банковского счета пенсионерки украли свыше 7 миллионов рублей, сообщает "Вечерняя Москва".

Известно, что работник банка под своими данными вошел в автоматизированную систему кредитной организации и перевязал расчетный счет 98-летней женщины на другого человека. Тем самым злоумышленники получили доступ к данным пенсионерки и сняли с ее счета 7 миллионов 190 тысяч рублей.

На подозрительную операцию обратил внимание инструктор управления безопасности банка и сообщил об этом в полицию. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Подмосковье задержали похитителя 250 тысяч рублей у пенсионерки. В деревне Кузнецы мужчина продал 76-летней женщине набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены за 6 тысяч рублей, а после воспользовался тем, что женщина отвлеклась, и украл кошелек с деньгами.

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