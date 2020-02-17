В Подмосковье задержали похитителя 250 тысяч рублей у пенсионерки

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Полиция задержала подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Как сообщили в МВД по Московской области, им оказался 24-летний житель Балашихи.

Отмечается, что злоумышленник совершал обходы многоквартирных домов в Павловском Посаде и предлагал пенсионерам приобрести у него кухонные наборы, комплекты постельного белья и электроприборы.

В деревне Кузнецы мужчина продал 76-летней женщине набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Получив требуемую 6 тысяч реблей, он отвлек внимание пенсионерки и похитил кошелек с деньгами.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали во Владимирской области. При досмотре у него изъяли часть похищенных денежных средств.

Сотрудники полиции в Московской области ранее задержали мужчину, который выманил один миллион рублей у 64-летнего пенсионера.