Подозреваемого в мошенничестве на 1 млн рублей задержали в Подмосковье

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Сотрудниками полиции в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на МВД по региону, злоумышленником оказался 32-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

Имея доступ к базе данных граждан, приобретавших биологически активные добавки, он выманил один миллион рублей у 64-летнего местного жителя.

Подозреваемый представился сотрудником финансовой организации и заявил пенсионеру, что ему продали некачественный товар, за что полагается крупная сумма денег.

Для быстрой выплаты требовалось перечислить денежные средства. Пожилой мужчина согласился и перевел на указанные звонящим банковские счета средства.

Житель Калининградской области ранее после вечеринки украл деньги у спящего друга, получив доступ к его телефону с помощью сканирования его пальца.