Калининградец украл деньги с карты спящего друга, разблокировав телефон его пальцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель Калининградской области после вечеринки украл деньги у спящего друга, получив доступ к его телефону с помощью сканирования его пальца, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 36-летний гражданин после разблокировки гаджета получил доступ к мобильному приложению банка. Со счета приятеля злоумышленник перевел себе 30 тысяч рублей. Чтобы жертва не догадалась о краже, мужчина разрядил его телефон.

Представители правоохранительных органов провели расследование, в ходе которого удалось выяснить причастность к краже хозяина квартиры, в которой прошла вечеринка. Подозреваемого обнаружили по месту жительства и взяли под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вору грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее в Москве в полицию обратилась 89-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестная под видом работника Пенсионного фонда России украла у нее 1,5 миллиона рублей.

Также 2 февраля произошла кража сейфа из квартиры на востоке Москвы. Общий материальный ущерб оценили в 7 миллионов рублей.