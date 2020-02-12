Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:41

Калининградец украл деньги с карты спящего друга, разблокировав телефон его пальцем

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель Калининградской области после вечеринки украл деньги у спящего друга, получив доступ к его телефону с помощью сканирования его пальца, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 36-летний гражданин после разблокировки гаджета получил доступ к мобильному приложению банка. Со счета приятеля злоумышленник перевел себе 30 тысяч рублей. Чтобы жертва не догадалась о краже, мужчина разрядил его телефон.

Представители правоохранительных органов провели расследование, в ходе которого удалось выяснить причастность к краже хозяина квартиры, в которой прошла вечеринка. Подозреваемого обнаружили по месту жительства и взяли под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вору грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее в Москве в полицию обратилась 89-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестная под видом работника Пенсионного фонда России украла у нее 1,5 миллиона рублей.

Также 2 февраля произошла кража сейфа из квартиры на востоке Москвы. Общий материальный ущерб оценили в 7 миллионов рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика