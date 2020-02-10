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Происшествия

14:17

Эксперт объяснил меру защиты от нового способа кражи денег со счетов

происшествия технологии криминал

Фото: depositphotos/dedivan1923

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков объяснил, как защитить свой счет от посягательств телефонных мошенников. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, настоящие банковские сотрудники не звонят клиентам с информацией о получении запроса на закрытие счета. Более того, даже если бы и звонили, то транзакции с устным подтверждением недопустимы.

Кусков объяснил, что если клиент получает звонок от неизвестных, то необходимо ни в коем случае не рассказывать свои личные данные или диктовать коды, которые приходят на телефон. Затем следует обратиться в службу безопасности банка, где открыт счет.

Ранее сообщалось, что за 2019 год мошенники украли с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей. Число подобных преступлений серьезно выросло – по данным МВД, речь идет о четырехкратном увеличении.

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