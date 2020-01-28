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Общество

13:40

С банковских карт москвичей в 2019 году украли 12 миллиардов рублей

технологии безопасность происшествия общество

Фото: depositphotos/valphoto

Мошенники украли с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей за 2019 год. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Наталия Метлина на заседании по теме финансовой безопасности горожан, как сообщает РИА Новости.

"Стабильно растет деятельность мошенников по краже с банковских карт, число подобных посягательств выросло за последний год в четыре раза, почти на 70% участились преступления с использованием средств связи", – объяснила Метлина.

Депутат рассказала, что ее высказывание базируется на данных УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве. В полиции ей объяснили, что ежедневно в Юго-Западном округе сумма ущерба достигает порядка 3 миллионов рублей.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, за последние три года в 15 раз увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Депутат отметил, что злоумышленники вводят людей в заблуждение как через личные звонки, так и через СМС-сообщения.

Ранее специалисты Роскачества порекомендовали россиянам не размещать личные данные и любую платежную информацию в открытом доступе. В противном случае информацией могут завладеть злоумышленники, а последствия могут быть плачевными.

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