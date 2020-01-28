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Москва 24

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Общество

12:42

В Мосгордуме предложили ограничить использование банковских карт третьими лицами

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава депутатского объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елена Николаева предложила запретить третьим лицам использовать банковские карты без доверенности.

По ее словам, подобная мера повысит безопасность граждан при совершении электронных операций. Доверенность исключит возможность использования мошенниками поддельных банковских карт.

"Нет доверенности – значит, никакого получения зарплаты третьими лицами не будет", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян. Злоумышленники получают доступ к номерам карточек, например, посредством утечки данных в интернете.

Также мошенники часто прибегают к использованию методов социальной инженерии, что помогает им в получении доступа к необходимой информации. Имея минимальный набор данных о клиенте, они могут всецело управлять их финансами.

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