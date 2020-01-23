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Происшествия

23 января, 09:47

Более 5,7 млн рублей похитили у москвича с помощью дубликата сим-карты

происшествия

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Неизвестные похитили более 5,7 миллиона рублей с банковского счета жителя Москвы, используя дубликат сим-карты его телефона, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Злоумышленники обратились к работникам контакт-центра банка и по телефону передали им распоряжения на проведение операций по счетам и вкладам, подтверждая данные распоряжения кодами программного токена.

Таким образом, с банковского счета, открытого в офисе одного из банков на Площади Победы, были тайно похищены деньги, принадлежащие потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту кражи 100 тысяч долларов из банковской ячейки на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел 17 января. В полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения, который сообщил о хищении сбережений.

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