Уголовное дело возбудили после кражи 100 тыс долларов из ячейки банка в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено по факту кражи 100 тысяч долларов из банковской ячейки на северо-западе Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел 17 января. В полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения, который сообщил о хищении сбережений.

"Оперативники выяснили, что неизвестный в депозитарии банка на проспекте Маршала Жукова, доме 59 неустановленным способом похитил из ячейки 100 тысяч долларов, принадлежащих потерпевшему. Ущерб составил около 6,2 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время правоохранители устанавливают личность преступника.

Ранее на проспекте Маршала Жукова обокрали квартиру. Сообщалось, что неизвестный украл валюту и украшения на 7 миллионов рублей.