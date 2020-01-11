У медсестры в Москве украли автомобиль за 4,5 миллиона рублей

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В центре Москвы неизвестные похитили машину стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Заявление о краже поступило в полицию от 30-летней медсестры. Она рассказала, что припарковала машину марки Lexus RX 350 у дома на улице Новый Арбат, однако затем автомобиль пропал. Также отмечается, что иномарка была куплена заявительницей в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в столичном магазине у пенсионерки украли сумку, в которой находился телефон и более 10 миллионов рублей. Сумка находилась в тележке для продуктов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

