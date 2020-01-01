Неизвестный в Москве украл у пенсионерки сумку с 10 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном магазине у пенсионерки украли сумку, в которой находился телефон и более 10 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 31 декабря в поселке Московский, деревне Говорово, 47 километр МКАД, строение 20.

Сумка находилась в тележке для продуктов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее полиция задержала безработного за рулем краденого КамАЗа за 6 миллионов рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража".