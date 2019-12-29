Полиция задержала безработного за рулем краденого КамАЗа за 6 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала безработного мужчину за рулем самосвала, похищенного в Южном Бутове. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ночью 28 декабря в полицию обратился гендиректор фирмы. Он рассказал, что у дома 57 по улице Поляны был похищен автомобиль.

Выяснилось, что с автостоянки украли КамАЗ 6520-53. Материальный ущерб составил порядка 5 миллионов 900 тысяч рублей.

В 3:55 28 декабря на 87 километре Симферопольского шоссе сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемую машину. Водителем оказался безработный мужчина 1967 года рождения. Его доставили в полицию, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в столице украли автомобиль, предположительно, принадлежавший Иосифу Сталину. Неизвестные вскрыли один из гаражей на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный ЗИС. Принадлежность и стоимость похищенной машины определят после того, как правоохранители получат документы владельца.