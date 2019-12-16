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Происшествия

15:43

Пьяный приезжий угнал каршеринговую машину за 1,8 миллиона рублей в Москве

происшествия город

Фото: скриншот видео 77.мвд.рф

В центре Москвы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД России.

Полицейские производили патруль территории в центре столицы. В этот момент навстречу им вылетела иномарка, которая, совершив маневры, столкнулась с двумя другими машинами. Водителя оперативно задержали. Им оказался 23-летний приезжий в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что нарушитель увидел на улице каршеринговое авто, стоимость которого превышает 1,8 миллиона рублей. Транспортное средство оказалось открытым, поскольку предыдущий клиент ее не запер. Преступник воспользовался этим и начал движение.

"В пути он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие", – отмечается в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, был составлен административный протокол за езду в пьяном виде. В настоящий момент фигуранта отправили под административный арест на 10 суток и оставили под подпиской о невыезде.

Ранее грабители связали хозяев дома и угнали автомобиль в Мытищах. Инцидент произошел в деревне Погорелки.

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