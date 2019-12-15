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Москва 24

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Происшествия

15:57

Подозреваемых в угоне Toyota Camry задержали на западе Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Кунцево украли автомобиль стоимостью около 1,4 миллиона рублей. Сотрудники полиции по подозрению в угоне задержали двух безработных, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу службе городского управления МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу: улица Кунцевская, дом 4, корпус 1.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу совершена кража автомобиля марки Toyota Camry", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полицейские задержали безработных мужчин 1994 и 1983 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Измайлове угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов рублей. Машина, находившаяся в лизинге у компании, пропала с автостоянки по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4Г-Д. По данному факту начата проверка.

До этого на востоке столицы у безработного угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллиона рублей. Машину украли с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.

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