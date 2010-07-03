Подозреваемых в краже автомобилей задержали в Балашихе

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Полиция задержала в подмосковной Балашихе четырех мужчин по подозрению в краже автомобилей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по области, мужчины возрасте от 34 до 42 лет являются уроженцами ближнего зарубежья.

Отмечается, что с помощью специального оборудования они похитили два автомобиля в городском округе. Сумма ущерба составила более 3,3 миллиона рублей.

Подозреваемые были задержаны в частном доме одного из правонарушителей. Возбуждены уголовные дела. Преступники помещены под стражу.

Ранее на востоке столицы у безработного 1986 года рождения угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллиона рублей.