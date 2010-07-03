Внедорожник за 5 млн рублей угнали у безработной в Москве

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Внедорожник Lexus LX450D стоимостью около пяти миллионов рублей похитили у безработной женщины на востоке Москвы.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по столице, потерпевшая обратилась в полицию 13 сентября.

Женщина 1987 года рождения заявила о пропаже автомобиля от дома 6 по Напольному проезду. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали двоих безработных на внедорожнике Porsche Cayenne с похищенным мужчиной в багажнике.