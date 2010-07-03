Безработных на Porsche Cayenne с похищенным мужчиной в багажнике задержали в Москве

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В столице задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Пострадавшего полицейские нашли в багажнике автомобиля Porsche Cayenne, рассказал Агентству "Москва" представитель правоохранительных органов.

По его словам, 21 июля в полицию обратились очевидцы. Они сообщили, что на Литовском бульваре двое избили мужчину и насильно посадили его в багажник черного Porsche Cayenne.

Спустя несколько минут полицейские остановили иномарку на улице Профсоюзной. За рулем автомобиля находился безработный 1996 года рождения, а на пассажирском сидении – другой безработный 1994 года рождения, уточнил собеседник агентства. "В багажнике обнаружен мужчина 1984 года рождения, которого с ушибами лица, головы и локтя доставили в медучреждение", – добавил представитель правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Задержание подозреваемых подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы у безработного отобрали более 4,5 миллиона рублей. Двое злоумышленников брызнули ему в лицо из баллончика и открыто похитили рюкзак с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованной группой".