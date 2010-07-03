Более 4,5 млн рублей отобрали у безработного на северо-востоке Москвы

Неизвестные напали на мужчину на северо-востоке столицы и отобрали у него рюкзак, в котором было 4,85 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Разбойное нападение произошло накануне на улице Академика Королева, дом 4, корпус 2. Жертвой оказался безработный 1984 года рождения.
Двое злоумышленников брызнули ему в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью и открыто похитили рюкзак с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованной группой".
18 июля полиция задержала двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в столичном районе Зюзино. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники похитили сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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