Похитителей 2,5 млн рублей задержали в Москве

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Полиция задержала двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в столичном районе Зюзино.

Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники похитили сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей.

Задержанными оказались жители Северо-Кавказского региона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полицейские пресекли деятельности этнической группы, которая подозревается в кражах из элитных коттеджей в Московской области.