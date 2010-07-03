Подозреваемых в кражах из элитных коттеджей задержали в Подмосковье

Полицейские пресекли деятельности этнической группы, которая подозревается в кражах из элитных коттеджей в Московской области.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны трое уроженцев Закавказья. По ее словам, они наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива.
Когда хозяева уезжали, злоумышленники проникали в коттеджи, откуда похищали деньги, технику и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела.
Полиция ранее задержала подозреваемых в краже телефонного кабеля в Жуковском. Пятеро молодых людей ночью вскрыли канализационные люки и при помощи лебедки вытащили более четырехсот метров кабеля на 1 миллион рублей.
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