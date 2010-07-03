Женщина обокрала умершего соседа

Фото: depositphotos/Emevil

В селе Брейтово Ярославской области 53-летняя местная жительница украла металлический забор умершего соседа. О происшествии сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мужчина умер, а его соседка тем временем демонтировала его забор. Она хотела его продать, но не успела – приехали его родственники из Подмосковья.

Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей, заявили в УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ограду изъяли.

Ранее в районе Арбат правоохранители задержали подозреваемого в краже двух чемоданов с кроссовками. Заявление в полицию написал 32-летний мужчина, который переезжал в другую квартиру и временно оставил два чемодана со спортивной обувью в ресторане на улице Новый Арбат, где работал.

