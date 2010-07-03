У безработного в Москве украли BMW за 8,5 млн руб

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На востоке столицы у безработного 1986 года рождения угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в управлении МВД по городу, машину украли с неохраняемой парковки по адресу: Щелковское шоссе, дом 68. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, начато следствие.

Ранее на востоке Москвы у безработной женщины угнали внедорожник Lexus LX450D. Ущерб оценили в пять миллионов рублей. Автомобиль пропал недалеко от дома 6 по Напольному проезду, ведется расследование.