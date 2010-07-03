Украденный велосипед вернули мужчине по фамилии Ходор

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Московские оперативники задержали подозреваемого в краже велосипеда за 113 тысяч рублей у москвича по фамилии Ходор. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, 45-летнего мужчину задержали 9 сентября на улице Доброслободской.



"Мужчину полностью изобличили в содеянном, он признал вину и дал показания. Похищенный велосипед марки Lapierre стоимостью 113 тысяч рублей изъяли и вернули потерпевшему", – сказал источник.

В отношении задержанного возбудили дело о краже.

Ранее сообщалось, что из подъезда дома в Басманном районе украли велосипед стоимостью более 100 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился 38-летний мужчина по фамилии Ходор.

В июле житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал велосипед, но поехать на нем так и не смог. Злоумышленник рассказал полицейским, что "проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком". Уже после кражи мужчина понял, что не умеет кататься на велосипеде, и повел его до дома в руках.