Украденный велосипед вернули мужчине по фамилии Ходор

Московские оперативники задержали подозреваемого в краже велосипеда за 113 тысяч рублей у москвича по фамилии Ходор. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, 45-летнего мужчину задержали 9 сентября на улице Доброслободской.
"Мужчину полностью изобличили в содеянном, он признал вину и дал показания. Похищенный велосипед марки Lapierre стоимостью 113 тысяч рублей изъяли и вернули потерпевшему", – сказал источник.
В отношении задержанного возбудили дело о краже.
Ранее сообщалось, что из подъезда дома в Басманном районе украли велосипед стоимостью более 100 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился 38-летний мужчина по фамилии Ходор.
В июле житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал велосипед, но поехать на нем так и не смог. Злоумышленник рассказал полицейским, что "проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком". Уже после кражи мужчина понял, что не умеет кататься на велосипеде, и повел его до дома в руках.
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