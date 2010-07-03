Lexus за 7 млн рублей украли с охраняемой парковки у аэропорта Внуково

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Автомобиль стоимостью около 7 миллионов рублей угнали с охраняемой парковки рядом с аэропортом Внуково, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

С заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель 1984 года рождения. Он рассказал, что машина стояла на охраняемой парковке на улице 1-ой Рейсовой, дом 1, корпус 2.

Кража произошла в период с 11 до 23 сентября. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Ранее на востоке столицы у безработного 1986 года рождения угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. Машина находилась на неохраняемой парковке у дома 68 по Щелковскому шоссе.