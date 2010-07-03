Внедорожник за 6 млн рублей угнали со стоянки в Измайлове

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В Измайлове угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Машина, находившаяся в лизинге у компании, пропала с автостоянки по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4Г-Д. По данному факту начата проверка.
Ранее автомобиль Lexus стоимостью около 7 миллионов рублей угнали с охраняемой парковки рядом с аэропортом Внуково.
До этого на востоке столицы у безработного угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. машину украли с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.