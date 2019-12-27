Украден автомобиль, на котором мог ездить Сталин

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В Москве украли автомобиль, предположительно, принадлежавший Иосифу Сталину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Cообщение о краже поступило в полицию около 12:40. Собеседник агентства рассказал, что неизвестные вскрыли один из гаражей на Новосходненском шоссе и похитили оттуда раритетный автомобиль ЗИС.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что принадлежность и стоимость похищенного автомобиля будет определена после того, как правоохранительные органы получат документы владельца.

Ранее сообщалось, что более половины россиян положительно относятся к Сталину, показал опрос. Негативные чувства к руководителю Советского государства испытывают лишь 16 процентов опрошенных. Многие считают, что он действовал в интересах общества.

