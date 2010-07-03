Выставочную "Волгу" похитили в Пресненском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре столицы угнали советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга", используемый на выставках, передает Агентство "Москва".
О краже утром 21 ноября в полицию сообщил житель столицы. По его словам, машина пропала на Шелепихинском шоссе, доме 17, корпусе 1. Автомобиль находился в нерабочем состоянии.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Измайлове угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов рублей. Машина, находившаяся в лизинге у компании, пропала с автостоянки по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4Г-Д. По данному факту начата проверка.
До этого на востоке столицы у безработного угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллиона рублей. Машину украли с неохраняемой парковки на Щелковском шоссе.