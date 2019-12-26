Уголовное дело возбудили после кражи изъятых денег из сейфа ОВД "Тверской"

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Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" по факту исчезновения более 9,5 миллиона рублей из служебного сейфа в отделе полиции по Тверскому району. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Деньги были изъяты сотрудниками полиции у предпринимателя. В дальнейшем они должны были быть переданы в банк, однако в сейфе их не оказалось.

По словам предпринимателя, который проходит по делу в качестве потерпевшего, он занял деньги у знакомых на развитие бизнеса. Мужчина планировал открыть хостел для болельщиков на время проведения чемпионата мира по футболу. Он обратился к риелтору и договорился о встрече.

В назначенное время встреча на состоялась, поэтому бизнесмен решил положить деньги в банковскую ячейку. У входа в банк его встретили полицейские, которые доставили потерпевшего в отделение. Сотрудники изъяли более 9,5 миллиона рублей, чтобы "проверить их происхождение". Деньги поместили в сейф, а затем они пропали.

Ранее в полицию обратился москвич, которого обокрали во время застолья в его квартире. По словам мужчины, из его квартиры в Коломенском проезде украли мобильный телефон, а с его счетов и банковской карты сняли денежные средства. Материальный ущерб составил более 1,1 миллиона рублей.

