Неизвестные украли из квартиры в столице коллекцию монет и 500 тыс рублей

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В столичном районе Рязанский неизвестные в масках украли из квартиры коллекцию монет и 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Четверо в масках вошли в квартиру, расположенную в доме 2 по Мещерскому переулку, и под угрозой насилия похитили 500 тысяч рублей и коллекцию монет. С места происшествия злоумышленник скрылись на автомобиле марки Hyundai белого цвета", – сказал собеседник агентства.

Для задержания подозреваемых введен план "перехват".

Ранее в Москве четверо неизвестных в масках отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей. Злоумышленники подъехали к АЗС, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла машины пострадавшего и избили его. Забрав рюкзак с деньгами, они скрылись с места происшествия.

