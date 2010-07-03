Москвич заплатил 41 тысячу рублей за поездку на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвич съездил на такси в пределах МКАД за 41 тысячу рублей, передает ТАСС.

Инцидент произошел 5 ноября. Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина поймал автомобиль Hyundai от здания Экспоцентра на Красной Пресне. После завершения поездки водитель потребовал заплатить 41 тысячу рублей.

Пассажир выполнил требование, но после обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Начата доследственная проверка.

Зимой полиция организовала проверку по факту завышения стоимости поездки в такси для иностранца. 28-летний житель Парижа объяснил, что в аэропорту Шереметьево к нему с коллегой подошел неизвестный и предложил услуги такси.

Иностранцы объяснили, куда им нужно прибыть, и договорились об оплате. После этого к ним подошел еще один человек с мобильным терминалом, через который граждане Франции оплатили 15,5 тысячи рублей. Водитель отвез мужчин по указанному адресу и уехал.