Иностранец заплатил 15,5 тыс рублей за такси от Шереметьева до центра столицы

Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту завышения стоимости поездки в такси для иностранца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, вечером 19 февраля в полицию поступило сообщение о мошенничестве. 28-летний житель Парижа рассказал, что прилетел с коллегой в аэропорт Шереметьево. Когда они получали багаж к ним подошел неизвестный и предложил услуги такси.
"Иностранцы объяснили, что им нужно прибыть по адресу: Вознесенский переулок, дом 7, договорились об оплате, после чего к ним подошел еще один человек с мобильным терминалом, через который граждане Франции оплатили 15,5 тысячи рублей" – сказал собеседник агентства.
Водитель отвез мужчин по указанному адресу и уехал. Иностранец перевел стоимость такси в евро и обнаружил, что заплатил слишком дорого. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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