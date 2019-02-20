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20:51

Иностранец заплатил 15,5 тыс рублей за такси от Шереметьева до центра столицы

происшествия

20:51

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сотрудники московской полиции проводят проверку по факту завышения стоимости поездки в такси для иностранца, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, вечером 19 февраля в полицию поступило сообщение о мошенничестве. 28-летний житель Парижа рассказал, что прилетел с коллегой в аэропорт Шереметьево. Когда они получали багаж к ним подошел неизвестный и предложил услуги такси.

"Иностранцы объяснили, что им нужно прибыть по адресу: Вознесенский переулок, дом 7, договорились об оплате, после чего к ним подошел еще один человек с мобильным терминалом, через который граждане Франции оплатили 15,5 тысячи рублей" – сказал собеседник агентства.

Водитель отвез мужчин по указанному адресу и уехал. Иностранец перевел стоимость такси в евро и обнаружил, что заплатил слишком дорого. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

происшествия

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