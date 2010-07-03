Таксист ранил и ограбил пассажира в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Пресненском районе столицы таксист ранил ножом и ограбил пассажира. Об инциденте сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, ограбление произошло в районе дома № 10 на Тестовской улице. Водитель такси Skoda напал на пассажира с ножом и отобрал у него деньги, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.

В городе был объявлен план "Перехват". Пострадавшего передали медикам.

Представитель правоохранительных органов также уточнил Агентству "Москва", что сумма ущерба составила три тысячи евро.

Ранее таксист отобрал у пассажирки телефон и деньги на улице Теплый Стан. Как рассказала москвичка 1981 года рождения, мужчина, угрожая ей похожим на нож предметом, забрал у нее смартфон и 12 тысяч рублей. После этого таксист-грабитель высадил ее и уехал. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о разбое.