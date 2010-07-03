Таксист усыпил пассажира и ограбил его

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист в Москве угостил пассажира соком с неизвестным веществом, а после того, как тот потерял сознание, ограбил, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 3 марта с 01:00 до 05:00. Неизвестный водитель привел своего пассажира в беспомощное состояние, после чего похитил мобильный телефон мужчины, часы и золотое кольцо. Сумма ущерба составила 108 тысяч рублей. Затем злоумышленник скрылся.

Когда мужчина пришел в сознание, он обнаружил факт хищения. Кроме того, его госпитализировали с отравлением. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. 27 марта злоумышленника задержали.