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Происшествия

11:18

Артиста балета обокрали в столице

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В одном из столичных клубов обокрали 22-летнего жителя Электроуглей, который является артистом балета городского центра культуры и искусств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек сказал, что в гей-клубе в Нижнем Сусальном переулке оставил на подоконнике личные вещи и отвлекся более чем на час. Вернувшись, своего имущества не обнаружил", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что во время спектакля "Гоголь-центра" у одной из зрительниц украли планшет. Особенностью постановки было то, что она проходила в полной темноте, а глаза у зрителей должны были быть закрыты. По словам девушки, пропажу она заметила уже после спектакля. В полицию зрительница обратилась на следующий день, сославшись на отсутствие свободного времени.

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