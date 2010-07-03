У девушки украли планшет на спектакле "Гоголь-центра"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время спектакля "Гоголь-центра" у одной из зрительниц украли планшет. Особенностью постановки было то, что она проходила в полной темноте, а глаза у зрителей должны были быть закрыты, сообщает РИА Новости.

По словам девушки, инцидент произошел в минувшую субботу. Пропажу она заметила уже после спектакля. В полицию зрительница обратилась на следующий день, сославшись на отсутствие свободного времени.

Столичные полицейские проведут проверку после обращения 20-летней спортсменки, у которой украли дорогостоящий смартфон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в полиции.

Накануне в чебуречной в центре Москвы у спортсменки украли смартфон. Ущерб составил около 64 тысяч рублей. Столичные полицейские проводят проверку.