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Москва 24

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Происшествия

10:16

В столичной чебуречной у спортсменки украли iPhone XR

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские проведут проверку после обращения 20-летней спортсменки, у которой украли дорогостоящий смартфон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в полиции.

По словам потерпевшей, она зашла в чебуречную в центре Москвы, чтобы поесть. В это время злоумышленник похитил из кармана ее пиджака iPhone XR. Ущерб составил около 64 тысяч рублей, отметили в полиции.

Отмечается, что девушка является профессиональной спортсменкой. Она вошла в призовую тройку в дисциплине "хафпайп" чемпионата России по сноуборду.

Ранее московские полицейские задержали 29-летнего приезжего мужчину, который украл у москвички сумку с 1,3 миллиона рублей. Женщина сообщила, что неизвестный подбежал к ней на Ясеневой улице и вырвал из рук сумку. Помимо личных вещей, там лежали банковские карты и деньги. Мужчину взяли под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

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