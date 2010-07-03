Полиция задержала приезжего, ограбившего москвичку на 1,3 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала 29-летнего приезжего мужчину, который украл у москвички сумку с 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы пресс-службы столичного МВД РФ Екатерину Гузь.

Потерпевшая сообщила, что неизвестный подбежал к ней на Ясеневой улице и вырвал из рук сумку. Помимо личных вещей, там лежали банковские карты и деньги. Общий ущерб составил 1,35 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали в Московской области, им оказался 29-летний приезжий. Мужчину взяли под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" УК РФ.

Ранее полиция задержала 33-летнего приезжего, которого подозревают в ограблении пенсионерки в районе Крылатское. Мужчина выхватил у 85-летней женщины сумку возле подъезда ее дома.