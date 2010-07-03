Задержан подозреваемый в ограблении 85-летней пенсионерки в Крылатском

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция задержала 33-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионерки в Крылатском, сообщает Агентство "Москва".

По заявлению потерпевшей, 85-летней женщины, возле подъезда ее дома на улице Крылатские Холмы неизвестный мужчина выхватил у нее сумочку с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого взяли под стражу.

Ранее неизвестный похитил более 1,1 миллиона рублей у 93-летней пенсионерки в районе Соколиная Гора. Он проник в квартиру "путем свободного доступа".