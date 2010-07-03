Пенсионерка из Астрахани перечислила "солдату США" более 1,3 млн рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В Астрахани 60-летняя женщина перевела жениху-солдату из США свыше 1,3 миллиона рублей. Для этого пенсионерке пришлось взять кредиты в банках. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, два месяца назад потерпевшая познакомилась в соцсети с одиноким мужчиной. Он представился военнослужащим американской армии, и "на ломаном русском" рассказал, что устал от одиночества и мечтает о счастливой семейной жизни.

Военный намекнул, что за долгие годы службы накопил крупную сумму. Аферист сообщил женщине, что с помощью знакомого дипломата отправил в Астрахань посылку с одним миллионом долларов, но подарок задержали на таможне в Санкт-Петербурге.

Для "решения" проблемы он попросил у пенсионерки 60 тысяч рублей. Оформив кредит, женщина переслала деньги. Затем пострадавшая оплатила получение некоего сертификата и открыла счет в международном коммерческом фонде в Турции.

В итоге женщина взяла кредит в нескольких банках и уговорила родную сестру оформить ссуду. В общей сложности "солдату США" досталось более 1,3 миллиона рублей. После этого он перестал выходить на связь.

Ранее мошенники обманули двух пенсионерок более чем на девять миллионов рублей. Потерпевшие рассказали, что злоумышленники позвонили и сообщили о положенной компенсация за ранее приобретенные товары.