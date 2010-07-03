Суд вынес приговор мужчине за изнасилование девушек с сайта знакомств

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Республики Саха (Якутия) за изнасилование девушек с сайта знакомств. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Выяснилось, что Бронислав Белюнас познакомился с двумя девушками в Москве. 7 июля 2018 года он арендовал автомобиль премиум-класса, снял загородный дом в Подмосковье на сутки и купил пластиковые стяжки для фиксации конечностей жертв.

Обманом обвиняемый посадил девушек в машину, затем напал, связал, повез в дом и изнасиловал. У одной из потерпевших Белюнас похитил 60 тысяч рублей с банковской карты. Другой он нанес телесные повреждения и угрожал убить, если она обратится в полицию.

Мужчину осудили за преступления по статьям "Похищение человека", "Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "Грабеж", "Угроза убийством". Частично удовлетворен иск одной из потерпевших о взыскании морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Преступника приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

За сексуальное насилие над двумя 13-летними девочками задержали 15-летнюю школьницу из Коломны. Преступление совершено в заброшенном недостроенном здании.

Известно, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Будет решаться вопрос о мере пресечения.