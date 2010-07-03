Рабочего подозревают в изнасиловании женщины и ее ребенка в столичной квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские оперативники проверяют информацию об изнасиловании 48-летней женщины и ее семилетнего сына рабочим, который делал ремонт в квартире пострадавших. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 сентября правоохранителям поступило сообщение об изнасиловании в квартире в Мещанском районе столицы.

"К прибывшим оперативникам обратилась 48-летняя домохозяйка. Она сообщила, что ее и семилетнего сына изнасиловал уроженец Белоруссии, проводивший косметический ремонт в их квартире и временно проживавший вместе с ними", – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что женщина не обращалась с письменным заявлением.



Личность подозреваемого установили. Им оказался 48-летний официально не работающий уроженец Гомеля.

Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии полиции, 32-летний мужчина запер незнакомую ему 13-летнюю школьницу в квартире на востоке столицы и удерживал несколько дней. Домой девочка попала через четыре дня. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый за разбойное нападение уроженец Магнитогорска.

