Скандал разгорелся в Екатеринбурге после спектакля с изнасилованием

18:06
18:06
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Фото: depositphotos/alphaspirit
Прокуратура Свердловской области проведет проверку в Екатеринбургском ТЮЗе, где представили спектакль со сценой изнасилования.
Возмущение зрителей вызвала постановка "Ревизор" режиссера Петра Шерешевского в рамках XV Всероссийского фестиваля "Реальный театр". Спектакль входит в репертуар псковского Театра драмы имени Пушкина.
На афишах стояла маркировка 18+. Однако во время постановки в зале находились дети в возрасте 9-10 лет и подростки.
На сайте псковского театра говорится о том, что пьеса русской классической драматургии на этот раз рассказывает историю о сегодняшнем дне.
"Написанная два века назад блистательным пером Гоголя она ни на йоту не потеряла актуальности и сегодня. За комедийным сюжетом возникает мистический фарс, в котором процветает все, подмеченное Гоголем: казнокрадство, взяточничество, равнодушие, безжалостность, грязь, провинциальная скука и чинопочитание", – указывается в описании.
По словам зрителей, главный герой Хлестаков в современном прочтении в одном из моментов срывает со своей невесты Марии одежду, несет ее в спальню, под одеялом совершает действия, напоминающие половой акт.
Арт-директор фестиваля "Реальный театр" Олег Лоевский подтвердил прокурорскую проверку, однако заверил, что нарушений не было.
"Если пошел на красный свет – не удивляйся. На билете написано "+18", на афише написано "+18". Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы", – рассказал "Российской газете" Лоевский.
Ранее рассказывалось о скандале, который разгорелся после выступления заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова в Самаре. Сразу несколько зрителей спектакля пожаловались на его поведение. По их словам, актер, игравший главную роль в постановке "Не становись чужим", опоздал на полчаса, вышел на сцену пьяным и хамил присутствующим. Пользователи назвали спектакль помойкой и балаганом и отметили, что многие не выдержали и ушли после антракта.
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