Педагога детского центра в Светогорске подозревают в насилии над мальчиком

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Педагога детско-юношеского центра творчества в городе Светогорске Ленинградской области подозревают в сексуальном насилии над мальчиком, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, с июля 2017 года по март 2019 года под видом проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям мужчина приглашал 14-летнего мальчика к себе домой, где неоднократно подвергал его сексуальному насилию. При этом злоумышленник знал возраст ребенка.

Следователи установили, что к преступлению причастен 67-летний мужчина. Его задержали и уже предъявили ему обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В квартире обвиняемого провели обыски, в результате которых обнаружили электронные носители связи, документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Обвиняемого проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных в разные годы на территории Ленинградской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с заключением под стражу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии полиции, 32-летний мужчина запер незнакомую ему 13-летнюю школьницу в квартире на востоке столицы и удерживал несколько дней. В это время он избивал и насиловал подростка. Домой девочка попала через четыре дня.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый за разбойное нападение уроженец Магнитогорска. Суд арестовал его.