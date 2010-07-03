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15:24

Мужчина в Москве за два часа попытался изнасиловать четырех женщин

происшествия

15:24

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Фото: depositphotos/Emevil

Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-востоке столицы подозреваемого в совершении попыток изнасилования.

Преступление было совершено вечером 25 августа. 27-летний мужчина напал на четырех женщин.

Первое нападение он совершил на 23-летнюю девушку на улице Рудневой. Еще на двух женщин напал в Янтарном проезде. Еще на одну жертву – 27-летнюю москвичку – он набросился на улице Коминтерна. Череда этих происшествий случилась в течение двух часов.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование, передает Агентство "Москва".

Несколькими днями ранее в подмосковном Жуковском задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки. Подросток обманом заманил ребенка в подъезд дома, где совершил в отношении девочки "насильственные действия сексуального характера", а затем скрылся.

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происшествия

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