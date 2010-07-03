В Жуковском задержан подозреваемый в изнасиловании подросток

В Жуковском задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки, пишет Агентство "Москва".
Как уточнили в столичном управлении СК, подозреваемого доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
По данным следователей, инцидент произошел 27 августа. Подросток обманом заманил ребенка в подъезд дома, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся.
Ранее в ТиНАО задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 58-летний подозреваемый – уроженец одной из стран СНГ.
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